Moradores fazem novo ato contra corte de árvores para obra de túneis em SP

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, disse que vai plantar mais árvores para compensar as derrubadas. Em entrevista neste sábado (9) na sede da Cufa no Parque Santo Antônio, também na zona sul de São Paulo, ele disse que os túneis vão reduzir o tempo dos carros no trânsito e criticou os ativistas. "Tem gente que quer ir lá fazer teatro."

O Ministério Público recomendou a interrupção das obras. O projeto prevê a a remoção de duas comunidades de baixa renda e a destruição de um corredor verde entre o parques Ibirapuera e da Aclimação. Mesmo após a recomendação, a Prefeitura de São Paulo seguiu cortando árvores. A gestão de Nunes alega que "aguarda decisão do Judiciário sobre o assunto".