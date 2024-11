Caseiro é preso suspeito de matar médica e esconder corpo em fazenda no RJ

Um caseiro foi preso, nesta segunda-feira (11), por suspeita de matar a pauladas uma médica para quem ele trabalhava, e esconder o corpo na fazenda que pertencia a própria vítima, em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lea Cândida Valverde de Rezende, 70, teria sido morta em 3 de novembro, pelo caseiro de sua fazenda, um homem de 26 anos. A motivação para o crime teria sido uma discussão entre o agressor e a vítima, referente a cobrança por pagamento de serviços prestados, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

No dia do crime, o suspeito teria aproveitado o momento em que a médica estava montada em um cavalo para puxá-la pelos cabelos. A vítima caiu de cima do animal e, quando já estava no chão, levou três pauladas na cabeça desferidas pelo caseiro e morreu no local. O crime passou a ser investigado no dia 6 de novembro, após uma amiga da médica notar sua ausência no trabalho e reportar o caso às autoridades.