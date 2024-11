Defesa da sobrinha do 'Tio Paulo' pede nulidade do processo em audiência

A defesa de Erika de Souza Vieira, 42, flagrada com o tio morto em uma agência bancária do Rio em abril, pediu a nulidade do processo nesta terça-feira (12) durante a primeira audiência sobre o caso.

O que aconteceu

Não há crime de vilipêndio de cadáver e de estelionato, disse a advogada Ana Carla Correa ao UOL. "Para que você possa cometer crime de vilipêndio tem que ter dolo central [intenção], e não foi verificado isso na conduta de Erika, uma vez que ela não tinha discernimento do que estava acontecendo. Em relação ao estelionato, desde o fim de 2019 a legislação sobre estelionato passou a ser ação pública condicionada à representação da vítima. Para que a denúncia fosse devidamente feita, deveria ter a vítima, mas a vítima está morta". A defesa argumenta que não foi indicado representante da vítima na denúncia do MP-RJ, o que fundamentaria a nulidade.

Erika não compareceu à 2ª Vara Criminal de Bangu porque está internada em uma clínica psiquiátrica, segundo a advogada. Na época do crime, a família alegou que ela tinha problemas psiquiátricos e fazia uso abusivo de remédios. "Ela tomava medicamentos para dormir. Mas estava fazendo uso abusivo desses remédios e transitava entre realidade e alucinações", disse o bombeiro Lucas Nunes dos Santos, 27, filho de Erika, em entrevista ao UOL.