Com rosto tatuado, homem não consegue emprego: 'Me chamam de Satanás'

As tatuagens surgiram como uma forma de lidar com a dor. João conta que, após a morte do avô, começou a se tatuar para aliviar a tristeza. A maioria das tatuagens, onde podia alcançar, foi feita por ele mesmo. Incluindo o rosto. As realizadas em locais que ele não alcançava, foram feitas por três amigos tatuadores. "Comecei a fazer tatuagens para me expressar e tentar superar a dor", explica.

Em momentos difíceis, ele intensificou as tatuagens no rosto. O fim de um relacionamento o abalou profundamente, levando-o a cobrir o rosto com ainda mais tatuagens. Ele relata que as marcas eram uma maneira de expressar e externalizar a dor interna.

Com o tempo, o blogueiro começou a enfrentar problemas por causa das tatuagens. Ele passou a ser abordado por policiais que suspeitavam dele por sua aparência e também foi chamado de "Satanás" por desconhecidos, o que abalou sua autoestima.

Teve uma vez que uma senhora chegou para mim, com a Bíblia na mão, e disse: 'Tá repreendido em nome do Senhor Jesus, sai Satanás, você já está condenado'. Aquilo foi a gota d'água para mim. Comecei a querer sumir com as tatuagens, tentar uma vida nova.

João Ribeiro

Motivos para mudar

A maior motivação do blogueiro para a remoção das tatuagens são os filhos. João quer ser um exemplo para Anthony Pierre e Lorena Valentina, que vive com ele em Minas. Ele deseja oferecer uma vida estável e uma imagem que não cause mais julgamentos.