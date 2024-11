Carga de navio que naufragou há dois mil anos na Itália é achada intacta

As ânforas permitem entender as rotas comerciais. O recipiente de cerâmica era utilizado no transporte de mercadorias. Os que foram encontrados no fundo do mar são do tipo "Richborough 527", que já foi identificado no sítio arqueológico de Richborough, em Kent, na Inglaterra. O mesmo tipo também já foi identificado na década de 1990, na ilha de Lipari, na Itália.

Elas eram usadas no Neolítico à Idade Média. Eram as embalagens one-way (fabricadas para serem usadas uma única vez) da Antiguidade. Com capacidades de cinco a 80 litros, nelas transportava-se todo tipo de gêneros alimentícios: de azeite, vinho, mosto, mel, cereais e azeitonas, a vegetais em conserva e garo —um condimento de peixe tão apreciado na cozinha romana quanto hoje o molho de soja na asiática.

Ânforas podem trazer mais conhecimento sobre rotas comerciais antigas Imagem: Soprintendenza del Mare/Facebook

Depois de cumprir seu papel, elas eram praticamente sem valor. Aquelas em que se transportara óleo não serviam para mais nada e muitos recipientes eram descartados no mar ou num aterro. Um desses "lixões" alcançou 40 metros de altura e ainda existe: o Monte Testácio, em Roma. Embora hoje coberto de vegetação, calcula-se que sob sua superfície encontrem-se ainda cerca de 50 milhões de restos de antigas ânforas.

Expectativa é identificar se ânforas são do mesmo tipo das encontradas em Lipari. Os objetos da ilha italiana foram identificadas como sendo originalmente do final do século 1 AEC (Antes da Era Comum) e o início da Era de Augusto. Se esta correlação for confirmada, será possível obter novas informações sobre as antigas rotas comerciais.

Local era monitorado desde 2022. Dois pescadores da cidade de Avola notaram objetos no fundo do mar. Eles estavam localizados a cerca de 70 metros de profundidade. Os pesquisadores então utilizaram técnicas de fotogrametria 3D para obter mais dados sobre a descoberta.