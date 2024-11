Tatuagem, sexo antes do casamento: o que pode ou não na igreja Bola de Neve

Com as reuniões, um nome surgiu para expressar o propósito do grupo. Como uma bola de neve, a igreja foi angariando espaços, crescendo e, atualmente, está presente em 34 países, com 560 unidades.

Qual a relação da igreja com o surfe?

No final dos anos 1990, já com a igreja instituída, um empresário do ramo de artigos de surfe emprestou para o grupo um auditório, onde as celebrações ocorreriam.

O púlpito foi improvisado e ajudou a compor a identidade da igreja. O auditório, localizado no Brás, tinha capacidade para 130 pessoas. Segundo contam, estava lotado no dia do primeiro culto. Mas não havia ali um púlpito adequado, ou comumente usado em igrejas. Assim, usaram uma prancha de surfe longboard no lugar.

Acusação de violência

Afastado por denúncias. O apóstolo Rina estava afastado das atividades da igreja desde o início de junho devido a denúncias de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. Ela havia conseguido uma medida protetiva de urgência contra o marido.