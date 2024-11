'Não é justo': filho de apóstolo Rina lamenta morte do pai em acidente

O estudante Rinaldo de Seixas Pereira Neto, conhecido como Rininha, um dos filhos do apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, lamentou a morte do genitor em publicações nas redes sociais. Rinaldo Luís de Seixas Pereira, 52, morreu em um acidente de moto na tarde de domingo (17), em Campinas (SP) após participar com Rininha do Congresso Pregadores do Asfalto 2025, em São João da Boa Vista (SP).

O que aconteceu

Rininha agradeceu as mensagens de apoio e disse que ele e a família estão juntos para lidar "com essa dor tão surreal e inesperada". Ele disse que o pai sempre fez tudo pela família e pelo ministério dele, acrescentando imaginar a dor de todos os fiéis.

O jovem postou fotos dele e do irmão pequeno ao lado do pai. Em uma das imagens, ele escreveu que "não é justo" que o pai tenha morrido. No domingo (17), Rininha apareceu em um vídeo ao lado do pai.