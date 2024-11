Bola de Neve: irmã de Rina posta últimas imagens de apóstolo vivo

O apresentador do congresso afirmou ainda que Rininha pegou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele no sábado (16). "Isso aqui é uma pequena lembrancinha. Primeira viagem do menino. Pegou a carta ontem [sábado; 16]. Está aprovado." No final do vídeo, Rina abre a camiseta e é ovacionado sob os gritos de "Glória a Deus" dos presentes no congresso.

Apóstolo morreu no dia do aniversário da irmã

A morte de Rina coincidiu com a data de aniversário de sua irmã. Nas redes sociais, a pastora compartilhou vídeos em homenagem ao irmão.

Rina sofreu um acidente de moto na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas (SP), às 16h04. Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, a pista ficou interditada por 40 minutos.

Ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.