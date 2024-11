Tempo muda neste feriado e São Paulo deve ter chuva até o domingo

Na capital, temporais não estão previstos para este feriado, que terá máximas de 32 ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, garoa, tempo nublado e chuva fraca marcarão a quinta-feira (21).

Chuvas são causadas por frente fria que vem da costa do sul do Brasil. Ela também deve atingir Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, segundo o Climatempo.

Áreas atingidas pela chuva têm risco de desabamentos e enchentes. A orientação da Defesa Civil é de que moradores de áreas de encosta fiquem atentos a sinais de movimentação de solo, rachaduras nas paredes, emperramento de portas e janelas, escorrimento de água lamacenta pelo morro e inclinação de postes e árvores.