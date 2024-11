Luminárias derrubadas: por que a Liberdade é importante para memória negra?

Isso valoriza a diversidade, integração e convivência dos diferentes povos. Sem [a retirada], teríamos uma narrativa única de bairro asiático, japonês [em 2018 o metrô alterou o nome da estação do bairro para Japão-Liberdade], o que é contra a verdade histórica dos fatos.

Wesley Vieira, pesquisador e membro da UNAMCA

A retirada faz parte de um programa para recuperar a história do bairro. A demanda pela remoção das luminárias é antiga. Segundo Wesley VIeira, pesquisador da USP e membro da UNAMCA (União dos amigos da Capela dos Aflitos), o próprio relatório de tombamento da capela, que ocorreu em 1978, afirma que elas descaracterizavam o espaço tombado.

A orientalização do bairro da Liberdade, com a colocada dessas luminárias e o calçamento, aconteceu em 1974. A Capela foi tombada em 1978. O relatório [de tombamento] já aponta que é preciso adequar o espaço tombado, inclusive no aspecto da iluminação pública. Isso há 50 anos. E com os achados arqueológicos de 2018 formou-se a UNAMCA e nós fizemos esse pedido.

Wesley Vieira, pesquisador e membro da UNAMCA

Mudança faz parte do projeto Ruas Abertas. A ideia é transformar a Rua dos Aflitos em um espaço de resgate da memória. Além da retirada das luminárias japonesas, a proposta é que o local fique aberto apenas aos pedestres e traga itens que fazem alusão à história dos Aflitos, como paralelepípedos e luminárias característicos do século 19 e condizente com a história da Capela dos Aflitos, segundo Vieira. Em nota, a Prefeitura confirmou que a substituição foi uma "medida tomada em resposta ao pedido de entidades ligadas ao movimento negro". A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e a São Paulo Urbanismo disseram que as obras "para qualificar vias do bairro estão em fase de licitação".

O objetivo é que as pessoas ao chegarem no beco dos aflitos sejam surpreendidas e afetadas por um novo cenário e se perguntem: por que aqui é diferente? E o próprio cenário dá as respostas. As pessoas poderão entrar em contato com outra narrativa de São Paulo -- de povos negros e indígenas.

Wesley Vieira, pesquisador e membro da UNAMCA