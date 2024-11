'Deu trabalho': pescador fisga pirarucus de 133 e 161 kg em dias seguidos

"Eu fisguei e foi trabalhoso para tirar ele na água. Como tinha mais gente comigo, eu passei o equipamento e fui pilotando o barco até a margem. Se não for com o motor ligado, não tem como tirar o peixe desse tamanho da água", contou ele.

Segundo o guia, foram cerca de duas horas para conseguir arrastar o peixe até às margens do rio e retirá-lo da água.

"Faz tempo que eu pesco, mas desse tamanho foi a primeira vez. É difícil encontrar peixe grande assim aqui", acrescentou Odair, que é pescador há 30 anos.

Ainda segundo Odair, a média de peso dessa espécie de peixe encontrada no rio Grande no trecho do interior paulista é de 60 a 80 quilos.

Os dois peixes foram comercializados pelo guia de pesca.