Quem são e o que aconteceu com os militares acusados de matar Rubens Paiva?

Em depoimento à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal, em 1986, ele disse que no ano da morte de Paiva, atuava na brigada paraquedista e, "por determinação superior, prestava serviço no DOI-CODI em escala de 24 horas consecutivas", além de fazer serviços externos.

Jacy relatou um episódio de ataque parecido com o de Campos, mas afirma que só soube que a pessoa dentro do carro era Rubens Paiva após o caso ser noticiado na imprensa. Ainda assim, disse que não podia confirmar se era ele mesmo. Sobre torturas dentro do DOI-CODI, disse que "somente ouviu falar através da imprensa".

Jurandyr Ochsendorf e Souza

A reportagem também não encontrou informações sobre a morte do então sargento, que depôs no mesmo dia e local do irmão, em 1986. Na declaração, ele repete a história de Jacy sobre o ataque ao carro e diz não saber o nome do prisioneiro que os acompanhava.

Jurandyr afirmou que "não viu qualquer pessoa ser torturada naquelas dependências [DOI-CODI], muito embora a imprensa noticiasse contrariamente". Ele também é acusado pela Comissão Nacional da Verdade de desaparecimento forçado, ocultação de cadáver e homicídio doloso no caso da morte de Rubens Paiva.

Rubens Paim Sampaio

É um dos três militares reformados que já morreram. Em 2012, vivia num bairro de classe média alta em Resende, interior do Rio de Janeiro, conforme noticiado pelo jornal O Globo. Na ocasião, a mulher dele, Jeane Sampaio, disse que o marido "fez o trabalho que tinha que fazer naquela época. É passado e ficou no passado. Ele não tem nada a declarar".