Rio: Tiro atinge janela de condomínio onde mora Cláudio Castro

Uma bala perdida teria atingido na manhã deste sábado (23) um apartamento no conjunto de condomínios onde mora o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O caso aconteceu após um tiroteio registrado no final da madrugada no bairro de Rio das Pedras, na Zona Oeste da capital.

O que aconteceu

A plataforma "Onde Tem Tiroteio-RJ", que gera dados sobre tiroteios e arrastões na região, registrou às 6h30 deste sábado uma troca de tiros no bairro de Rio das Pedras, em um local conhecido como Sertão. O bairro fica a aproximadamente 3 km de distância, em linha reta, do condomínio Península, na Barra da Tijuca, considerado de alto padrão.

Ninguém foi atingido no condomínio. O governador mora em um dos prédios, mas, segundo apuração do UOL, não no que teria sido atingido pela bala. Imagens do vidro atingido circulam pelo WhatsApp e pelas redes sociais.