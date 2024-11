Mãe é presa por suspeita de envenenar os filhos; adolescente morreu

Uma mulher de 40 anos foi presa neste domingo (24), suspeita de envenenar os dois filhos, de 12 e 18 anos, na última quarta-feira (20) em Belo Horizonte. A jovem de 18 anos não resistiu, e o menino de 12 está em estado grave.

O que aconteceu

As vítimas passaram mal após comerem uma refeição preparada pela mãe, em casa. O pai delas, que está separado da mulher há aproximadamente 5 meses, socorreu os filhos, de 12 e 18 anos.

A filha do casal, uma jovem de 18 anos, não resistiu e morreu no último domingo (24). O corpo da mulher foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia. Ela estava internada no Hospital João XXIII.