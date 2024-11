'Despreparados', diz viúva de morto na Operação Verão; PMs viram réus

O meu marido estava vivendo com dignidade. Aí, policiais despreparados tiraram a vida dele. É só a verdade que a gente quer. A gente não vai ter o Allan de volta, mas a Justiça será feita.

Luciana de Castro, viúva

Agora réus, agentes terão prazo de dez dias para que possam apresentar as suas versões do caso à Justiça. O UOL não localizou os advogados dos PMs Glauco Costa e Diogo Maia. A reportagem também pediu posicionamento da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). Assim que houver manifestações, elas serão incluídas no texto.

Ação mais letal desde o Carandiru

Encerrada em abril deste ano, a Operação Verão deixou 56 pessoas mortas. Com isso, se tornou a ação mais letal da PM paulista desde o Massacre do Carandiru, quando 111 detentos foram mortos após rebelião no presídio em 1992.

Mortes na ação policial na Baixada Santista começaram após assassinato de soldado da Rota. O soldado Samuel Wesley Cosmo morreu horas após levar um tiro no olho quando fazia patrulhamento no bairro Rádio Clube em Santos, no dia 3 de fevereiro. Cinco dias depois, o cabo da PM José Silveira dos Santos foi baleado no abdômen e também morreu.

Versão repetida na Operação Verão de que o suspeito foi socorrido e morreu a caminho do hospital reforça a suspeita de especialistas de alteração de cena de crime. Na denúncia da Justiça contra dois PMs da Rota pelo assassinato de Allan dos Santos, os agentes também responderão por suspeita de terem forjado confronto para justificar o assassinato. Moradores ouvidos na época pelo UOL denunciaram abusos.