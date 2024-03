Número de mortes na Operação Verão no litoral de SP sobe para 56

Um homem de 22 anos morreu em confronto com a Polícia Militar na Vila Santa Rosa, no Guarujá, na tarde de sexta-feira (29). A informação foi divulgada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Com isso, o número de mortes na Operação Verão no litoral de SP subiu para 56. O balanço é da SSP.

O que aconteceu

A polícia informou que suspeito estaria armado e com um rádio comunicador. Agentes realizavam operação de combate ao tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da polícia, o suspeito tentou fugir e apontou a arma na direção dos agentes, que intervieram, segundo a SSP. Ele foi atingido e o óbito constatado no local por uma equipe do Samu. O nome do suspeito não foi divulgado.