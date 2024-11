Polícia mata líder de mega-assalto com fuga cinematográfica ligado ao PCC

0:00 / 0:00

Francivaldo é apontado como o líder do assalto em Confresa (MT), em abril de 2023. Em uma ação coordenada com vários veículos, quadrilha atacou diversos pontos da cidade com armas de grosso calibre, atirando contra a PM e incendiando veículos. Depois, parte do grupo fugiu pelo rio para o Tocantins.

Após a fuga, uma operação da PM prendeu cinco pessoas e matou ao menos 18 suspeitos de integrar o grupo. As buscas duraram mais de um mês. PCC teve prejuízo de R$ 3,4 milhões com mega-assalto que deu errado, apontou o MP.