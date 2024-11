Dieta e 'quarto' exclusivo: como vive vaca que vale R$ 21 milhões

A vaca goiana Viatina-19 FIV Mara Móveis é considerada a mais valiosa do mundo —pelo menos enquanto o valor de uma concorrente de peso, a Carina FIV do Kado, comercializada na última semana, não for registrado pelo Guinness World Records.

A venda de um quarto dos direitos de Carina foi feita por R$ 6,01 milhões em um leilão — o negócio projeta que o valor total do animal bata R$ 24 milhões. A atual recordista Viatina-19 teve sua terça parte arrematada por R$ 7 milhões no ano passado, o que fez com que sua avaliação total chegasse aos R$ 21 milhões.

Como vive Viatina-19

Vaca vive em Uberaba (MG). Ela dorme em uma baia individual cercada por tela e borracha para garantir sua segurança e evitar a entrada de animais indesejados, como insetos e roedores. Lorrany Martins, presidente da fazenda Napemo, disse em entrevista ao UOL em março que a baia é forrada com palha de arroz para maior conforto e dá acesso a outros animais nas laterais, para que ela possa interagir com eles.