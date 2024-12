'Em momento algum resisti', diz homem que foi enforcado por PM em SP

As investigações do caso prosseguem por meio de inquérito policial militar e pela Polícia Civil. A SSP esclareceu que apuração será feita com análise das imagens externas e das câmeras corporais dos agentes. "A Polícia Militar reitera que não compactua com desvios de conduta e assegura que todo excesso cometido por policiais será penalizado em conformidade com a lei", segundo nota enviada ao UOL.