Caminhão invade canteiro e acidente deixa 4 pessoas mortas na Bandeirantes

Um acidente envolvendo um carro de passeio e pelo menos três caminhões deixou quatro pessoas mortas na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí (SP).

O que aconteceu

Caminhão invadiu área isolada de obras na pista e bateu em outro caminhão e em um carro, ambos com prestadores de serviço da concessionária. Batida aconteceu no sentido interior da pista, no km 55, por volta das 4h30 desta quinta-feira (5).

Os quatro mortos são funcionários de empresa terceirizada que faziam a obra, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas estava em um veículo de passeio e outras três estavam terminando de carregar um caminhão. Um terceiro caminhão que passava pelo local atingiu os veículos, mas o motorista não ficou ferido.