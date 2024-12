Agressor que deu cintadas em homem negro é indiciado por tortura e racismo

A Polícia Civil indiciou por tortura e racismo o homem branco flagrado agredindo um homem negro, de 45 anos, com golpes de cinto em Itaúna (MG). O agressor ofereceu R$ 10 para dar cintadas na vítima, que vive em situação de rua e tem a saúde mental fragilizada.

O que aconteceu

Investigação concluída foi encaminhada à Justiça. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, além do agressor, de 44 anos, o homem que gravou o crime, 32, também foi indiciado por tortura e racismo. O crime repercutiu após o vídeo da ação ser divulgado nas redes sociais no Dia da Consciência Negra, no último dia 20 de novembro.

Se condenados, as penas a cada um podem chegar a 15 anos de prisão. O homem gravado agredindo a vítima segue preso preventivamente (por tempo indeterminado), enquanto o outro responde inicialmente em liberdade. Os nomes deles não foram divulgados.