Tarcísio diz ao STF que prevê reativar à distância câmera desligada por PMs

Como é o acionamento das câmeras pela supervisão? De acordo com a gestão, uma equipe de supervisão vai acompanhar a ocorrência em tempo real e será responsável por acionar o funcionamento dos aparelhos. Apesar da apresentação, o documento enviado pela Procuradoria não explica detalhadamente o acionamento e quem seria, especificamente, o agente responsável pela supervisão.

Como é o acionamento por despacho de ocorrência? Nesta modalidade, a câmera será acionada automaticamente assim que uma viatura for enviada para atender uma ocorrência. Os agentes encaminhados terão, instantaneamente, os equipamentos acionados. Caso haja desligamento, segundo o documento apresentado pelo Procuradoria, o sistema vai reativá-la.

O primeiro policial chega com a câmera ativada pelo envio da viatura. A partir da chegada de outros PMs, as câmeras são acionadas automaticamente via Bluetooth. A partir disso, as outras câmeras precisam estar a uma distância de 10 metros do policial que iniciou a gravação para se manterem ativas.

Como é o acionamento via Bluetooth? Sob o argumento de que a tecnologia é de fácil implementação e amplamente conhecida, o governo estadual explicou que o sistema vai ser ativado em cadeia, entre todos os agentes que estiverem atendendo a ocorrência.

Inicialmente, havia a expectativa de que a câmera fosse acionada a partir de georreferenciamento, quando o PM se aproximasse do local da ocorrência. Contudo, o governo paulista informou que isso não seria possível devido a imprecisões do sistema e sobrecarga de dados dos aparelhos. "Esse fluxo de monitoramento geraria um alto consumo do chip de dados, impactando diretamente a bateria dos dispositivos e sobrecarregando os servidores da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), o que poderia prejudicar o desempenho de outros sistemas em operação também vinculados a esses servidores".

"Nesse sentido, quando houver o encerramento intencional da gravação, deverá ser transmitida a informação ao Sistema Interno de Ocorrência da Polícia Militar

(SIOPM), que fará a verificação se a ocorrência ainda consta com o status 'em atendimento' e, se for o caso, será realizado o reacionamento da COP", narra o documento.



O ministro Luís Roberto Barroso havia perguntado sobre possibilidade de acionamento automático a partir de um estampido de tiro, mas governo disse que ainda não é possível. De acordo com a Procuradoria, em consulta à Motorola Solutions, empresa fabricante dos equipamentos, existem inúmeros desafios referentes a calibração do sistema para receber sinais acústicos. Um deles seriam os inúmeros barulhos semelhantes a tiros, como bater de portas, motores e fogos de artifício.