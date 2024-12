PM que arremessou jovem de ponte durante abordagem é preso em SP

Momento em que a vítima é arremessada foi gravado por testemunha. Nas imagens às quais o UOL teve acesso, é possível ver que ao menos quatro policiais estão na cena da ocorrência.

A ocorrência omitiu que ele foi jogado da ponte após ser interceptado. O vídeo também mostra policiais da Ronda Ostensiva manejando a moto dele antes de ele ser jogado da ponte.

Testemunhas ouvidas pelo UOL dizem que cerca de 15 pessoas se aproximaram para socorrê-lo após ter sido jogado no córrego. "Mas os policiais não deixaram. Eles mandaram todo mundo sair", disse um dos moradores.

Marcelo sobreviveu à queda. Após sair do córrego, ele aparentava estar 'desnorteado' e foi socorrido por um amigo, que o levou a um hospital em outra moto, segundo o relato das testemunhas.

Pai de Marcelo classificou de inadmissível a atitude do policial militar. Em entrevista à TV Globo, Antônio Donizete do Amaral disse que o filho é trabalhador e "nunca se envolveu com nada errado". O rapaz está traumatizado, disse Donizete, acrescentando que gostaria de receber uma explicação do agente. "A PM esta aí para fazer a defesa da população e não para fazer o que fez com meu filho."

A reportagem telefonou várias vezes para a defesa do soldado Felipe, no final da tarde e no início da noite de ontem, mas não conseguiu contato. O espaço continua aberto para os advogados do PM. O texto será atualizado se houver manifestação.