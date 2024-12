Policial preso por jogar homem de ponte será expulso da PM, diz Tarcísio

O jovem Marcelo do Amaral, 25, foi abordado após perseguição da Rocam no domingo (2). Segundo registro policial, ele conduzia moto sem placa e, após ser abordado em Diadema, no ABC, foi perseguido por cerca de 2 km.

Momento em que a vítima é arremessada foi gravado por testemunha. Nas imagens às quais o UOL teve acesso, é possível ver que ao menos quatro policiais estão na cena da ocorrência.

Policial omitiu que homem foi jogado da ponte após ser interceptado. Testemunhas ouvidas pelo UOL dizem que cerca de 15 pessoas se aproximaram para socorrê-lo após ter sido jogado no córrego. "Mas os policiais não deixaram. Eles mandaram todo mundo sair", disse um dos moradores.

Marcelo sobreviveu à queda. Após sair do córrego, ele aparentava estar 'desnorteado' e foi socorrido por um amigo, que o levou a um hospital em outra moto, segundo o relato das testemunhas.

Soldado que jogou homem de ponte foi preso. Luan Felipe Alves Pereira, 29, foi preso de forma preventiva na quinta-feira (5). Ele e outros 12 PMs foram afastados do serviço e levados à Corregedoria da PM.

A reportagem telefonou várias vezes para a defesa do soldado Felipe, no final da tarde e no início da noite de ontem, mas não conseguiu contato. O espaço continua aberto para os advogados do PM. O texto será atualizado se houver manifestação.