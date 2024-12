Marido homenageia amada em outdoor no PR: 'A mulher mais linda de Rolândia'

Um morador de Rolândia, no Paraná, decidiu fazer uma homenagem à esposa de forma inusitada: decidiu estampar uma mensagem de amor em um outdoor instalado numa avenida de grande circulação da cidade.

O que aconteceu

O outdoor foi instalado na Avenida Getúlio Vargas, em Rolândia, no norte do Paraná, e chamou a atenção de quem passava pelo local. Foi a forma que o lubrificador automotivo Paulo Cesar Flauzino, 40, encontrou para celebrar os dois meses de união com sua esposa, a vendedora de loja Janaína Correia, 27.

A arte do cartaz gigante foi elaborada com duas fotos do casal e a mensagem "Eu casei com a mulher mais linda de Rolândia. Eu te amo, Janaína". A homenagem emocionou a cidade e gerou diversas reações, tanto positivas quanto críticas.