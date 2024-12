Jennifer também é mãe: quem é quem no caso da janela do avião

Aline, mãe do menino que pedia o assento, afirmou que não tem relação com o vídeo que viralizou nas redes. "Não filmei, não ofendi a Jeniffer em nenhum momento. Nós não conversamos durante o voo, apenas pedi desculpas por o meu filho estar sentado no lugar dela e retirei ele."

Ela ainda afirmou que ela e os filhos são xingados e ameaçados diariamente devido ao post, apesar de não ter incentivado o pedido do filho. "Eu ouço as pessoas dizendo: 'que mãe ridícula', 'é por isso que as crianças viram marginais'. [...] E tenho que ouvi tudo calada, porque a pessoa que sofreu a agressão na hora, a Jennifer, não nega."

Apesar de destacar o constrangimento, Jeniffer se desculpou com a mãe do menino. "Não queria que ela passasse por isso. Eu também não queria ter passado pelo que aconteceu no avião."