Médico terá de pagar R$ 500 mil: quem 'fiscaliza' fraude em cotas raciais?

As comissões podem ocorrer em momentos diferentes. A avaliação da "banca" pode ser feita no momento da matrícula ou durante os anos letivos, a partir de uma eventual denúncia contra um dos alunos. No caso de avaliações no momento da matrícula, os candidatos que, segundo o parecer da comissão, se não encaixam na cota para a qual se inscreveram são impedidos de ingressar no curso.

A USP, por exemplo, tem uma comissão de heteroidentificação que atua na política de cotas. Segundo o portal da universidade, a autodeclaração racial se mostrou "um processo inadequado, gerando insegurança entre os estudantes". A USP afirma que, ao longo dos anos em que aceitou a autodeclaração racial, recebeu "centenas de denúncias contra discentes [alunos]" que utilizavam o sistema de forma indevida.

Em decorrência da insegurança permanente e dos transtornos causados aos estudantes, e buscando impedir as fraudes às políticas afirmativas, a USP adotou, em 2023, as comissões de heteroidentificação. São grupos de pessoas (professores, alunos, servidores técnico-administrativos e membros da sociedade civil) que passam por processo de letramento racial e avaliam os traços fenotípicos dos candidatos que se autodeclaram negros.

No caso da USP, são realizadas duas avaliações de fotos do aluno que busca a vaga via cota racial, feitas por bancas independentes. Quando necessário, a universidade solicita uma espécie de entrevista com o candidato, presencial ou virtual. "No processo avaliativo, são envolvidas aproximadamente 70 pessoas, respeitando, nessas comissões, a diversidade étnico-racial e de gênero", declara a universidade.

No caso da Ufal, as bancas de heteroidentificação foram implementadas em 2018, segundo o portal da universidade. De acordo com a universidade, isso ocorreu para diminuir a possibilidade de fraudes nas vagas reservadas para pessoas pretas nos cursos de graduação e pós-graduação. Outras universidades federais, como a UFMG e a Unifesp, também implementaram comissões do tipo.

O que aconteceu

O médico ingressou na Ufal via PSS (Processo Seletivo Sisu/Ufal) e estudou na universidade entre 2017 e 2023. Rocha se candidatou na cota de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente de renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. No caso, o médico estudou em uma instituição filantrópica de Maceió.