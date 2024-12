MP recomenda apreensão de câmera usada por PM que matou aluno de medicina

Marco Aurélio foi baleado e morto por um policial militar em 20 de novembro, na zona sul da capital paulista. O estudante de medicina foi atingido no abdômen durante uma tentativa de abordagem, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Ipiranga, passou por uma cirurgia, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "todas as circunstâncias do caso são investigadas por meio de Inquérito Policial Militar instaurado pelo 12º BPM, com acompanhamento da Corregedoria da Instituição, e pelo DHPP". Conforme o órgão, as "diligências prosseguem visando o esclarecimento dos fatos" e as câmeras corporais já foram anexadas à investigação, "que podem ser solicitadas pelo MPSP". A SSP-SP, no entanto, não respondeu ao questionamento do UOL se os agentes costumam andar com armas não letais ou se usam apenas armas letais.

Relembre o caso

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Um policial militar matou Marco Aurélio com um tiro à queima-roupa em um hotel na Vila Mariana. Os policiais envolvidos no caso foram afastados. O agente responsável por efetuar o disparo que matou o estudante é Guilherme Augusto Macedo, que também responde por homicídio doloso, quando assume a intenção de matar. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Guilherme. O espaço segue aberto para manifestação.

Os agentes chegaram ao local e viram o estudante "bastante alterado" e agressivo, segundo o boletim de ocorrência. Marco Aurélio reagiu à abordagem.