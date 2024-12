Árvore de Natal flutuante cai e deixa um morto em Maricá (RJ)

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (16) em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, após uma árvore de Natal flutuante desabar durante uma forte tempestade.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

O que aconteceu

A árvore estava sendo instalada na lagoa de Araçatiba no momneto do acidente, quando uma tempestade atingiu a região. O Instituto Nacional de Meteorologia previa ventos de até 100km/h. Durante a ventania, a árvore flutuante não suportou as rajadas de vento e tombou, por volta das 16h30.