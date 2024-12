Lancha explode e duas pessoas ficam feridas em Santa Catarina

Uma explosão em uma lancha deixou um homem e uma mulher feridos em Itá (SC) neste domingo (15).

O que aconteceu

O acidente ocorreu por volta das 12h30 no Porto de Itá, a 500 km da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam sentadas sobre o compartimento do motor central quando houve a explosão de combustível no equipamento.

Os dois teriam saltado na água na sequência. O homem e a mulher nadaram até às margens, onde foram encontrados e atendidos pela corporação.