Morte na UPA do Rio: como hospitais avaliam risco dos pacientes

Um homem de 32 anos morreu enquanto aguardava atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (13). Segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), "tudo aconteceu muito rápido", e José Augusto Mota da Silva teve a classificação de risco feita às 20h30. "Rapaz morreu sentado sem atendimento", diz uma pessoa que filmou a cena, em vídeo que circulou em grupos de moradores.

O que é classificação de risco?

O ACCR (Acolhimento com Classificação de Risco) é uma diretriz adotada em serviços de urgência e emergência. Baseada em protocolos, a ferramenta tem o objetivo organizar o fluxo de atendimento antes da avaliação diagnóstico e terapêutica completa. Com a medida, os profissionais de saúde avaliam as pessoas e priorizam os atendimentos de urgência, identificando os pacientes com maior risco de morte.

As UPAs do Rio trabalham com o Protocolo de Manchester adaptado. Neste sistema de classificação, são utilizadas cores como critério para atendimento: