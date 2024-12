Lula disse que está indo a Brasília na quinta para reunião com ministros na sexta, diz Múcio

O ministro da Defesa, José Múcio, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja voltar mesmo a Brasília na quinta-feira (19) e participar de uma reunião com ministros no dia seguinte (sexta, 20). "Ele me disse que está indo na quinta-feira, e vai nos reunir lá na sexta-feira, em Brasília", disse o ministro.

Ao falar sobre o estado de saúde do presidente, Múcio considerou que Lula está "ótimo". "Eu acho até que ele está se movimentando mais do que devia". O ministro chegou por volta das 9h à residência de Lula em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, onde o presidente se recupera dos procedimentos médicos realizados na semana passada por conta de uma hemorragia intracraniana.