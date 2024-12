Governo envia PL que cria idade mínima de 55 anos para militar se aposentar

Fim do pagamento de pensão a familiares de militares expulsos das Forças Armadas. Até hoje, familiares de militares expulsos das Forças por crimes ou infrações recebem pensão. Se o PL for aprovado sem mudanças, "o pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia seguinte àquele em que o ex-militar for posto em liberdade, ainda que condicional".

Ou seja, a pensão só será extinta quando o militar tiver terminado de cumprir pena. Ela é paga "durante o período em que estiver cumprindo pena de reclusão por sentença condenatória transitada em julgado", diz o PL. Enquanto estiver preso, sua família receberá auxílio-reclusão equivalente à metade da última remuneração do ex-militar.

Fim da transferência de pensão para dependentes. Depois de usufruída por cônjuges e filhos, a pensão hoje pode ser transferida a parentes mais afastados, como irmãos, em caso de morte de familiar mais próximo. Com a mudança, não: "A morte do beneficiário que estiver no gozo da pensão ou a cessação do direito à pensão (...) importará na transferência do direito apenas entre os beneficiários da primeira ordem de prioridade".

Corte de gastos

A medida faz parte do pacote fiscal para cortar gastos do governo. Embora empacotado pelo Ministério da Fazenda, o texto foi negociado com as Forças Armadas. Como mostrou o UOL, os cortes são tímidos em face aos benefícios recebidos principalmente pelo alto escalão das Forças Armadas.