Herdeira do jogo do bicho é denunciada por lavagem de dinheiro no RJ

Pagamentos foram feitos em espécie e em locais públicos. O MP alega que a justificativa de Tamara para receber dinheiro em espécie seria o bloqueio de suas contas bancárias devido a processos de inventário. O UOL não localizou os representantes legais de Tamara. O espaço está aberto a manifestações.

A 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado determinou que Tamara compareça quinzenalmente à Justiça. O órgão também proibiu a saída dela do estado do Rio de Janeiro por mais de 15 dias sem autorização judicial e vedou contato com testemunhas do processo.

Suspeita de tramar morte de irmã gêmea

Shanna Harouche Garcia Lopes, filha do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, conhecido como Maninho Imagem: Reprodução/Facebook

Tamara é filha do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, o Maninho, morto em 2004. Segundo a Polícia Civil, uma disputa por uma fortuna de R$ 25 milhões da contravenção motivou uma tentativa de assassinato contra Shanna Harrouche Garcia Lopes, irmã gêmea de Tamara, baleada em outubro de 2019 em frente a um shopping na zona oeste do Rio.

As gêmeas Shanna e Tamara cortaram relações em meio a desavenças relacionadas à gestão do patrimônio deixado por Maninho. Shanna já foi a encarregada de administrar os bens da família. Mas chegou a ser acusada pelos próprios irmãos, que alegaram que ela estava se desfazendo de propriedades sem autorização judicial.