Servidores do MA usavam alvará de taxista para ter desconto em carros

No Maranhão, pessoas que não são taxistas, incluindo funcionários públicos, empresários e policiais militares, se beneficiaram de isenção fiscal com alvará para uso comercial para adquirir veículos particulares com desconto. O esquema foi divulgado pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (15).

O que aconteceu

De quase 10 mil carros comprados com isenção fiscal entre 2020 e 2024 no Maranhão, em 35% dos casos foram registradas irregularidades. São pessoas que nunca exerceram a profissão de taxista que se beneficiam de alvarás para a compra de carros com isenção.

As pessoas se passam por taxistas, compram os carros com a isenção de impostos, mas usam os veículos de forma particular. O esquema de corrupção foi descoberto pelo Ministério Público do Maranhão e divulgado em reportagem do Fantástico, da TV Globo, neste domingo (15).