Homem vendia bandeiras e discos para propagar nazismo em Curitiba

Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (18), diversos materiais de apologia ao nazismo em um endereço na cidade de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.

O que aconteceu

A operação, batizada de "trilha do ódio", investiga a comercialização de materiais que fazem apologia ao nazismo. No endereço onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram e apreenderam discos do gênero NSBM, bandeiras, patches, vestimentas relacionadas a grupos neonazistas e outros objetos contendo símbolos nazistas.

Gênero musical NSBM é derivado do Black Metal e é conhecido por disseminar discursos de ódio. Músicas incorporam ideologias extremistas de cunho neonazista em suas letras, símbolos e práticas, propagam a supremacia racial e exaltam o regime nazista.