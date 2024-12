Evangélicos estão apostando na Mega-Sena e bets: a Bíblia diz que é pecado?

A relação entre evangélicos e apostas sempre foi um assunto polêmico no Brasil e, atualmente, com as "bets" e "tigrinhos", vem aumentando o debate tendo em vista o expressivo crescimento das apostas esportivas online.

Dados do Datafolha mostram que uma parcela evangélica tem apostado, há, inclusive, uma diferença significativa entre evangélicos e católicos em relação às loterias tradicionais, como a Mega-Sena. Enquanto 19% dos evangélicos já apostaram, entre os católicos esse índice chega a 36%. No entanto, quando o assunto são as bets, os números se aproximam: 23% dos evangélicos admitem já ter apostado, contra 19% dos católicos. O dado mais alarmante está na frequência: 20% dos evangélicos que jogam nas bets apostam diariamente, superando a média de 14% dos católicos.

Esse cenário preocupa líderes religiosos, que consideram as apostas um desafio ético e espiritual para suas comunidades. O teólogo e pastor Fábio Carrenho, da Primeira Igreja Batista de Campinas (SP), destaca que a prática é incompatível com os princípios da fé cristã. Para ele, a questão vai além do ato de apostar e está profundamente ligada ao coração do cristão e a forma como ele encara sua dependência de Deus.