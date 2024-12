Moradores da Rocinha relatam abusos, invasões e furtos em operação policial

Em nota, a assessoria de imprensa da PM disse apenas que "criminosos armados atiraram contra as equipes policiais", e confirmou a prisão de dois homens, a apreensão de mais de 400 kg de maconha, 35 kg de cocaína, o simulacro de uma AK-47 e de munição.

A nota do MP confirmou a ação, ocorrida "em apoio à Polícia Civil do Estado do Ceará, e teve como alvos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho do Ceará, que estariam escondidos na região. Foram apreendidos 40 tabletes de cocaína, dois revólveres e 50 munições de armas de fogo".

17.dez.2024 - Morador da Rocinha varre estojos de calibre 7,62 deixados na favela após operação Imagem: Luís Adorno/UOL

Morto durante a operação

Vitor dos Santos Lima, 24, morreu ao ser atingido por um tiro no queixo. A bala saiu pela nuca. A polícia divulgou que ele era segurança do chefe do CV na Rocinha, John Wallace da Silva Viana, conhecido como Johnny Bravo.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Lima gravando a si mesmo armado. O vídeo é de 2017.