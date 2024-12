Morte em UPA: Sindicato fala em superlotação e critica secretário de saúde

Ainda segundo o relato do técnico de enfermagem, o paciente José Augusto Mota Silva não passou pela classificação de enfermagem. "Nas gravações internas de nossa unidade dá para ver claramente o paciente chegando na UPA, acompanhado de outra pessoa, passando na recepção e sendo colocado na sala onde ficam os consultórios. Em nenhum momento passou pela classificação de enfermagem", afirmou o homem. Sindicato solicitou acesso às imagens e teve liminar concedida nesta quinta-feira (19).

O funcionário recebeu com preocupação a postagem do secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, dizendo que iria demitir todos os profissionais que estavam no plantão. Ele pediu ajuda ao advogado do SATEMRJ, João Carlos Nunes, "para que todos nós não sejamos esmagados por essa tamanha injustiça e arbitrariedade do secretário de saúde".

O UOL entrou em contato com o RioSaúde sobre as denúncias do ex-funcionário e aguarda um retorno.

RioSaúde deverá entregar imagens das câmeras de segurança

A Justiça do Trabalho determinou nesta quinta-feira (19) que a RioSaúde entregue as imagens do circuito interno da UPA Cidade de Deus para o SATEMRJ. Sindicato questiona a demissão dos profissionais após a morte de um homem que aguardava atendimento na UPA Cidade de Deus. "Demissões injustas e arbitrárias, retirando o sustento das famílias destes trabalhadores", afirmou o advogado do Sindicato, José Carlos Nunes.

RioSaude tem 48 horas para cumprir a liminar, sob pena de multa diária de R$ 200. As filmagens de todo o circuito interno, no período de 11 a 13 de dezembro de 2024, deverão ser anexadas ao processo.