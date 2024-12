Morte em UPA do Rio: Justiça determina liberação das imagens da unidade

O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho nesta quinta-feira (19) para que as imagens das câmeras de segurança da UPA Cidade de Deus sejam fornecidas pela RioSaude.

O que aconteceu

Sindicato questiona a demissão dos profissionais após a morte de um homem que aguardava atendimento na UPA Cidade de Deus. "Demissões injustas e arbitrárias, retirando o sustento das famílias destes trabalhadores", afirmou o advogado do Sindicato, José Carlos Nunes.

Entidade entrou com um pedido de produção antecipada de provas, solicitando a liberação das imagens do circuito de segurança. A juíza Elisangela Belote Mareto, da 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, concedeu a liminar, justificando que o armazenamento desse tipo de conteúdo se dá por tempo determinado. "Há evidência real da perda da prova, caso não produzida com imediatidade", diz a decisão.