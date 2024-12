Trio é preso após invadir agência do BB e fazer reféns por 4h na Grande SP

Três assaltantes foram presos nesta segunda-feira (23) por tentar roubar uma agência do Banco do Brasil e fazer os funcionários reféns no local, no centro de Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Trio invadiu a agência bancária por volta das 10h (horário da Brasília). A Polícia Militar foi acionada e cercou as ruas próximas ao local.

Os assaltantes fizeram funcionários reféns e a negociação durou aproximadamente quatro horas. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado e negociou a liberação das vítimas e rendição dos criminosos.