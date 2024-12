Quais os números mais sorteados na Mega da Virada? Confira dezenas

As apostas podem ser feitas até as 18h de 31 de dezembro. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada, nos canais oficiais: casas lotéricas CAIXA, portal e app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA.

Sorteio será realizado em 31 de dezembro (20h). O evento pode ser acompanhado pelo Youtube do banco estatal (clique aqui).