'Quase morri', diz paciente sobre falsa cura do câncer vendida por dentista

Entrei na live e ele começou a explicar, daquele jeito dele que parece uma lavagem cerebral, que a cura para o câncer existe, que a doença é causada por falta de hormônios e coisas assim. (...) No início, desconfiei, mas fiquei curiosa e fui procurar saber mais. Maricil Duarte Moro, em entrevista ao UOL

A paciente diz que procurou ajuda de Botelho e foi instruída a interromper a quimioterapia e iniciar tratamento com reposição hormonal. "Ele disse para eu parar com tudo, começar o tratamento hormonal e fazer uma dieta a base de carnes e ovos. (...) Me indicou uma médica que me receitou os cremes hormonais e gastei cerca de R$ 3.000 só na primeira compra, com a ajuda de uma vaquinha que fiz para comprar".

Como era uma época em que eu sentia muita dor e estava desesperançosa com o meu antigo médico, comecei a passar os cremes hormonais no corpo. No início, aquilo me fez sentir melhor e fiquei muito feliz, pensando que o tratamento realmente funcionava. Maricil Duarte Moro

Ela então passou a ser exposta como "caso de sucesso" pelo dentista. Ao longo de 2023, Mari participou de lives com Botelho como exemplo de quem estava sendo curada pelo suposto tratamento hormonal propagado por ele. "Nesses meses que eu me senti bem, ele me usou muito para fazer propaganda para ele. Eu tinha que entrar em todas as lives dele praticamente, ele me colocou em livro, pedia para eu falar sempre com os alunos e os pacientes dele, para mostrar como eu parecia bem".

Mari Moro apareceu em lives e livros de Botelho como referência de suposto tratamento médico com reposição hormonal vendido pelo dentista como a "cura do câncer" Imagem: Reprodução e arquivo pessoal

Meses após iniciar a reposição hormonal, Mari começou a se sentir pior e descobriu que seu quadro havia agravado. "Eu fui passando cada vez mais mal, até que resolvi fazer exames e vi que as metástases tinham explodido. Eu já tinha emagrecido muito e estava quase sem voz", relata.