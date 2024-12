Até que horas pode jogar na Mega da Virada hoje (31)? Veja horário limite

Como apostar? Quem quiser concorrer ao prêmio milionário deve fazer sua aposta em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal até o horário limite - 18h (de Brasília). Correntistas da Caixa também podem fazer sua aposta por meio do aplicativo do banco. Os apostadores podem realizar uma aposta simples, bolão e a surpresinha .

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.

Qual o número mais sorteado? O número 10 é o que mais vezes apareceu no sorteio da Mega da Virada. Nas 15 primeiras edições, ele foi sorteado em dez oportunidades. Os números 5 e 33 estão em segundo lugar, sendo sorteados em quatro oportunidades.

Resultados da Mega da Virada