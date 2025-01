Tiroteios frequentes alteram rotina da Vila Isabel; polícia não investiga

Em 29 de dezembro, uma festa de debutante em um bufê na rua Silva Pinto, um dos acessos ao Morro dos Macacos, foi encerrada mais cedo após o local ser atingido por tiros.

Idosos e crianças correram e se jogaram no chão com medo. Ninguém se feriu.

A Polícia Militar afirmou que o policiamento na região do Morro dos Macacos continuou reforçado no fim do ano, com apoio de policiais do COE (Comando de Operações Especiais).

Depois da virada, moradores do Morro dos Macacos relataram que o TCP voltou a ter o domínio sobre a favela, o que indica que os conflitos estão longe do fim.