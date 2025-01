Suspeita de envenenar bolo pesquisou no Google substância achada em vítimas

A mulher presa por suspeita de envenenar um bolo em Torres, no Rio Grande do Sul, fez buscas na internet pelo termo "arsênio e similares", segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Três pessoas morreram após comerem o doce.

O que aconteceu

Buscas foram descobertas após extração dos dados do celular da suspeita. As informações constam em um relatório preliminar. Ela também fez as pesquisas no Google Shopping, plataforma que permite aos usuários a pesquisar produtos, comparar preços e fazer compras online.

Identidade da suspeita não foi divulgada pela Polícia Civil. De acordo com reportagem do jornal gaúcho Zero Hora, a mulher é Deise Moura dos Anjos e era nora de Zeli dos Anjos, 61, que havia preparado o bolo e está internada desde o dia 24 de dezembro.