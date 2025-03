O que explica a queda de árvores durante as chuvas em São Paulo?

"O município deve investir em diagnóstico, cadastro e avaliação das árvores. A primeira medida é ter um sistema de informação geográfica para as árvores e contratar equipes para avaliar as árvores individualmente e abastecer o sistema com diagnósticos visuais. Após essa etapa, as piores árvores devem ser substituídas e as árvores com risco devem ser monitoradas por meio de equipamentos que mensuram ocos e problemas de raízes Demóstenes Ferreira da Silva Filho, agrônomo

Procurada pelo UOL, a Secretaria Municipal das Subprefeituras afirmou que as equipes de poda de árvores e limpeza atuaram em todas as regiões afetadas pela chuva de ontem. Segundo o município, foram podadas 163.808 árvores em toda a cidade no ano passado, além da remoção de outras 13.341.

Neste ano, 23.590 árvores foram podadas e outras 2.835 foram removidas, de acordo com a secretaria. A prefeitura ainda afirmou que há 3.203 árvores com poda pendente pela Enel e que, em casos de árvores em contato com a rede elétrica, a concessionária é acionada para desligar a energia na área e liberar os galhos da rede, para que, então, o município siga com a poda ou remoção.

O UOL entrou em contato com a Enel sobre a poda de árvores na capital. Se houver resposta, o texto será atualizado.

*Com informações de reportagem publicada em 07/11/2023.