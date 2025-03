Temporais e calorão: como fica previsão do tempo na última semana do verão

Região Nordeste com baixa precipitação. Previsão indica pouca instabilidade, concentrada na costa e as zonas próximas. Na Bahia, por exemplo, muitas cidades devem terminar a semana sem chuva.

Centro-Oeste com volumes variáveis. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás concentram os índices de chuva nesta semana. Temporais isolados junto ao ar tropical quente e úmido no Mato Grosso e no sul de Goiás favorecem a maior precipitação.

Sul com previsão de chuva irregular. Precipitação concentra-se no Paraná, com intensidade fraca na maioria das áreas. Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm expectativa de pouca ou nenhuma chuva.

E as temperaturas?

Em São Paulo os termômetros ficarão mais amenos. A queda deve-se a passagem de uma frente fria com vento de origem polar, que influencia o clima desde o fim de semana. A umidade crescente aumenta as nuvens, que bloqueiam o sol forte, explica o Climatempo. As temperaturas variam entre 16ºC e 28ºC na capital paulista, segundo o Climatempo. No Rio, entre 21ºC e 30ºC, em Belo Horizonte, 17ºC a 32ºC. e Vitória, 24ºC a 33ºC.

Temperaturas devem ficar entre 19ºC e 34°C em Brasília. Há previsão de pancadas de chuva isoladas, seguindo a tendência do mês, com tempo seco na capital federal devido a uma onda de calor que influenciou o clima em boa parte do país. Os primeiros dias do outono, no entanto, devem ter precipitação —mesmo se previsões estiverem corretas, março deve terminar com chuva abaixo da média para a região. Em Goiânia, termômetros vão de 19ºC a 34ºC. Em Cuiabá, de 23º a 32ºC, em Campo Grande, 21ºC a 31ºC