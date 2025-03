Blogueira morta disse à irmã estar com medo do sogro: 'Guarda esses áudios'

Influenciadora Adriana Rosa de Oliveira Imagem: Reprodução

A coluna obteve o áudio em que ela pede que a irmã guarde as mensagens para caso ela seja morta. Adriana começa dizendo que está "trancada dentro do quarto". "Eu estou até com medo, filha. Tu acredita aqui? Na hora que eu cheguei em casa, o carro do pai do Badu [apelido marido] tava lá assim alguns metros longe daqui de casa", diz.

Eu já me assombrei, e disse: 'Meu Deus do céu, será se é o Badu me vigiando? Não, é o pai dele. Aí [ele] abaixou o vidro, me viu pelo retrovisor. Aí depois subiu o vidro e fez a curva. Aí eu abri o portão ligeiro, mas ele passou direto, ele não subiu aqui em casa. Muito estranho, fia. Não confio não, de jeito nenhum.

Adriana

Na mesma mensagem, ela ainda cita que em um dia anterior não saiu de casa pelo mesmo motivo: medo do sogro. "O portão ficou trancado até de noite, foram dois dias, na verdade, até o Badu chegar."

Segundo o delegado Alison Guimarães, a prisão dos dois ocorreu em flagrante, e o áudio foi determinante para que o sogro também fosse preso — já que ele não estava na casa no momento do crime. "Apesar de não estar, há várias formas de participação, de coautoria. Ele pode ser responsável de várias formas, e pelos áudios vimos que ele tem ligação e pode ter participado do planejamento com o filho", diz.

Quem era a blogueira

Adriana tinha 37 mil seguidores no Instagram e era conhecida por fazer vídeos divertidos em suas redes sociais e com seu filho de 5 anos —por isso se tornou uma pessoa conhecida e querida na cidade.