PF mira 'senhor das armas' que enviou 2.000 fuzis dos EUA a favelas no Rio

Operação de hoje é desdobramento de uma investigação de 2017, quando foram apreendidos 60 fuzis no Aeroporto do Galeão. Uma vez no Rio de Janeiro, o armamento era distribuído em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho.

Investigados podem responder por tráfico internacional de armas, organização criminosa, lavagem de capital, evasão de divisas, corrupção ativa e corrupção passiva.

80 policiais federais e 10 policiais civis participam da Operação Cash Courier. Segundo a PF, o nome faz referência a uma das formas de remessa de valores usada pela organização criminosa, utilizando integrantes do grupo para movimentar dinheiro em espécie.